«Вест Хэм» готов вступить в борьбу за Кулибали

«Вест Хэм Юнайтед» готов вступить в борьбу за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Daily Express.



По информации источника, руководство клуба готово предпринять попытку приобрести Кулибали после возвращения главного тренера Дэвида Мойеса. Сообщается, что «Вест Хэм» готов потратить внушительную сумму, чтобы осуществить данный переход в зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Сити», лондонский «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».



Кулибали принял участие в 14 матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Неаполитанский клуб располагается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А с 24 очками в активе в 17 турах. Следующий матч подопечные Дженнаро Гаттузо проведут с «Интером». Встреча состоится 6 января.

«Манчестер Юнайтед» изучает возможность приобретения Кулибали