Артета: Бьелса заставляет свою команду биться до конца и никогда не сдаваться

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» поделился мнением о наставнике белых Марсело Бьелсе.

«Главная особенность Бьелсы — то, чего он добивается от своей команды, как заставляет её биться до конца и никогда не сдаваться. Он вселяет уверенность в футболистов, и это причина того, что он, по моему мнению, является одним из самых успешных тренеров.

Лучшее для меня то, что, если говорить о Марсело с его бывшими игроками, о нём можно услышать только хорошее. Они стали лучше, как футболисты, как личности, они стали лучше понимать профессию.

Да, ожидаю увидеть «Лидс» в АПЛ в следующем сезоне. Долгое время слежу за тренером этой команды и знаю, насколько сложно будет играть с ними», — приводит слова Артеты пресс-служба «канониров» на официальном сайте клуба.

Матч «Арсенал» — «Лидс Юнайтед» состоится завтра, 6 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22:56 мск.