Экс-игрок «Ниццы» и «Лацио» Эдерсон завершил карьеру

33-летний бразильский полузащитник Эдерсон завершил профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба клуба «Ницца» на своей странице в «Твиттере».



«Спасибо за всё, Эдерсон!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Эдерсон выступал в составе таких клубов, как «Интернасьонал», «Ницца», «Лион», римский «Лацио», и в других командах. Последним местом работы бразильского футболиста был «Фламенго», за который он выступал с 2015 по 2018 год. В 2012-м вместе с «Лионом» Эдерсон стал обладателем Кубка Франции, а в 2013-м в составе римского «Лацио» полузащитник выиграл Кубок Италии. На счету Эдерсона один матч в составе национальной команды Бразилии. Два года назад сообщалось, что Эдерсон излечился от рака.