Клопп: под руководством Анчелотти «Эвертон» стал ещё опаснее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии домашнего матча 1/32 финала Кубка Англии с «Эвертоном» поделился мнением о наставнике «ирисок» Карло Анчелотти.

«Возвращение Карло в Англию — это круто для соревнований и ещё круче для «Эвертона». Не уверен, что делаю кому-либо из нас одолжение, говоря это, но с футбольной точки зрения я действительно считаю его другом. Он удивительный человек.

Анчелотти выиграл всё что можно, как футболист и как тренер. Несмотря на это, он остаётся скромным. В этом плане он является эталоном для тех, кто сейчас работает в футболе.

Его влияние на «Эвертон» уже ощущается. Эта команда всегда была трудным соперником для нас из-за положительных эмоций, которые придаёт дерби. Под руководством Карло, с его опытом, они стали ещё опаснее», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» сегодня, 5 января, начало — в 19:01 мск.