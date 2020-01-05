Источник: Кукурелья назвал игрока «Реала» обезьяной во время матча Примеры

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал мадридский «Реал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Во втором тайме встречи между защитником «Хетафе» Марком Кукурельей и игроком мадридского «Реала» Эдером Милитао произошла словесная перепалка. По информации ABC, в ходе конфликта Кукурелья обратился к Милитао: «Закрой рот, чёртова обезьяна». Однако футболист утверждает, что сказал так: «Закрой чёртов клюв».



Отмечается, что главный арбитр встречи не видел инцидента и не остановил игру. Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола может открыть дисциплинарное дело по данному инциденту. Если факт проявления расизма будет доказан, защитник «Хетафе» может быть дисквалифицирован на срок до четырёх матчей.

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