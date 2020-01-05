Из-за рекордных убытков «Эвертон» выделит Анчелотти меньше денег, чем прежнему тренеру

В ближайшие дни «Эвертон» объявит о рекордных убытках. Из-за этого руководство клуба будет вынуждено сократить трансферный бюджет, сообщает The Telegraph.

«Эвертон» потратил на приобретение футболистов около £ 450 млн (примерно € 528 млн) с момента покупки в 2016 году 49,9% акций клуба бизнесменом Фархадом Мошири. Соотношение расходов на зарплаты игрокам с общими доходами «ирисок» превышает «красный порог», установленный УЕФА на уровне 70%. При этом клуб не может изменить ситуацию из-за того, что не принимает участия в еврокубках. Расходы «Эвертона» также выросли в связи с инвестициями в строительство нового стадиона. Плюс немало денег ушло на выплату компенсаций тренерам.

В связи с рекордными убытками наставник команды Карло Анчелотти не сможет зимой рассчитывать на такой же трансферный бюджет, какой минувшим летом был выделен его предшественнику Марку Силве. Но руководство клуба заверило итальянского специалиста, что он всё же сможет приобрести необходимых игроков.