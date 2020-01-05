Суарес — о ничьей с «Эспаньолом»: игроки «Барселоны» — чемпионы, мы должны побеждать
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал комментарий после выездного матча 19-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» (2:2).
«Мы сделали самое трудное — вернулись, уступая в счёте на стадионе соперника. Считаю, что мы потеряли два очка.
Существуют вещи, которые необходимо улучшать, будь то ничья, поражение или победа. Нужно оценить произошедшее, а затем стать лучше. Знали, что нас ждёт сложный матч. Теперь мы можем завоевать трофей, но для победы в Суперкубке Испании нужно стать лучше.
Удаление Френки де Йонга? Играть в меньшинстве всегда непросто. У соперника появляется преимущество, он начинает атаковать. Но это не оправдание. Мы чемпионы, мы должны побеждать», — приводит слова уругвайского форварда Marca.
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