Флик: у Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии полузащитника мюнхенцев Сержа Гнабри, а также прокомментировал подписание контракта с голкипером «Шальке» Александером Нюбелем.



«У Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием. Сегодня ему пришлось досрочно завершить тренировку. Мы должны отнестись к этому со всей серьёзностью. Надеюсь, он скоро вернётся.



Что касается трансфера Нюбеля, „Бавария“ воспользовалась отличным шансом и подписала контракт с талантливым голкипером. Это отличная новость. Мы взяли с собой на сборы нескольких молодых футболистов, чтобы они могли тренироваться с основным составом. У нас есть чёткий план введения этих игроков в команду», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии» в «Твиттере».

«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем