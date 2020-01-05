Йон Даль Томассон возглавил «Мальмё»

Известный в прошлом датский футболист Йон Даль Томассон назначен на пост главного тренера «Мальмё», сообщает пресс-служба шведского клуба на своей странице в «Твиттере».
Фото: Пресс-служба «Мальмё»
Будучи футболистом, Томассон выступал в составе таких клубов, как «Херенвен», «Ньюкасл Юнайтед», «Фейеноорд», «Милан», «Штутгарт», «Вильярреал», и в других командах.
В 2011 году Томассон начал тренерскую карьеру в штабе нидерландского «Эксельсиора», а через два года стал главным тренером клуба. В 2013-м датский специалист возглавил «Роду», где работал до 2014 года. Через год Томассон занимал пост ассистента наставника «Витесса», а с 2016 года был помощником главного тренера национальной команды Дании.
Первый матч «Мальмё» в чемпионате Швеции сезона 2020 года состоится 6 апреля. Соперником «Мальмё» будет «Норрчёпинг».
- 5 января 2020
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