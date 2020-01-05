«Ливерпуль» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 5 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» — «Эвертон». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Эвертон».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом из Лидса, его ассистентами будут Дэниел Кук и Марк Перри. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Ливерпуль» и «Эвертон» начнут турнир со стадии 1/32 финала Кубка Англии. Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити», обыгравший в финале «Уотфорд» со счётом 6:0. Лидером по количеству трофеев является лондонский «Арсенал», на счету которого 13 завоёванных Кубков Англии.



Календарь матчей Кубка Англии сезона-2019/20