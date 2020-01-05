«Эвертон» — о матче с «Ливерпулем»: едем на «Энфилд», стадион чемпионов Англии 1891 года

«Эвертон» перед выездным матчем 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» напомнил о завоевании титула чемпиона Англии в 1891 году, когда команда выступала на стадионе «Энфилд».

В настоящее время «ириски» проводят домашние встречи на арене «Гудисон Парк», а «Энфилд» принадлежит «Ливерпулю».

«Итак, отправляемся на «Энфилд», домашний стадион чемпионов Англии сезона-1890/91. Давно ждём победы на нашей старой арене. Так почему бы ей не случиться сегодня?» — говорится в сообщении «Эвертона» на странице клуба в «Твиттере».

Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится сегодня, 5 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:01 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.