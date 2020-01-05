«Лацио» повторил собственный рекорд, одержав девять побед подряд в Серии А
Римский «Лацио» обыграл «Брешию» в выездном матче 18-го тура итальянской Серии А. Встреча на стадионе «Марио Ригамонти» завершилась со счётом 1:2.
Для «Лацио» эта победа стала девятой подряд в чемпионате Италии. Таким образом, римская команда повторила собственный рекорд по этому показателю, установленный в сезоне-1998/99. Тогда «орлы», которых возглавлял Свен-Йоран Эрикссон, финишировали вторыми в Серии А, уступив «Милану» одно очко.
«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице итальянского первенства. В активе римлян 39 очков. В 19-м туре подопечные Симоне Индзаги 11 января встретятся с «Наполи» в Риме на стадионе «Олимпико». Начало — в 20:00 мск.
Календарь матчей Серии А сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате».
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