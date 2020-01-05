Анчелотти — о матче с «Ливерпулем»: в дерби возможно всё

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».



«Очевидно, что для фанатов каждое дерби очень важно. Для них это особенная игра. Я принимал участие в миланском и римских дерби и знаю, о чём говорю: такие встречи существенно отличаются от других игр.



Безусловно, «Ливерпуль» является фаворитом нашего матча, но нам нужно верить в себя. В дерби может случиться всё, что угодно», — цитирует Анчеллотти The Sun.



Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» пройдёт сегодня, 5 января, и начнётся в 19:01 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи 1/32 финала Кубка Англии.

Напомним, «Эвертон» потерпел лишь одно поражение после назначения Анчелотти на пост главного тренера команды — в прошлые выходные «ириски» уступили «Манчестер Сити».