Анчелотти — о матче с «Ливерпулем»: в дерби возможно всё

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мыслями о предстоящем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем».
«Очевидно, что для фанатов каждое дерби очень важно. Для них это особенная игра. Я принимал участие в миланском и римских дерби и знаю, о чём говорю: такие встречи существенно отличаются от других игр.
Безусловно, «Ливерпуль» является фаворитом нашего матча, но нам нужно верить в себя. В дерби может случиться всё, что угодно», — цитирует Анчеллотти The Sun.
Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» пройдёт сегодня, 5 января, и начнётся в 19:01 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи 1/32 финала Кубка Англии.
Напомним, «Эвертон» потерпел лишь одно поражение после назначения Анчелотти на пост главного тренера команды — в прошлые выходные «ириски» уступили «Манчестер Сити».
- 5 января 2020
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