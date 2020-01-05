«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.
Согласно информации источника, на 27-летнего нападающего также претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба английской Премьер-лиги и два клуба Чемпионшипа. Чемпион Хорватии уже получил два официальных предложения по игроку из США и Китая, однако сам футболист не стал рассматривать такие варианты продолжения своей карьеры, так как намерен остаться в Европе.
В текущем сезоне Оршич сыграл на клубном уровне 26 матчей, забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач. В чемпионате Хорватии он сыграл 13 матчей и забил 11 мячей, занимая второе место в списке лучших бомбардиров первенства. В составе своей национальной сборной форвард сыграл 3 матча.
- 5 января 2020
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