Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии

«Динамо» интересуется форвардом сборной Хорватии
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» проявляет интерес к форварду загребского «Динамо» и сборной Хорватии Мисло Оршичу, сообщает Sportske Novosti.

Согласно информации источника, на 27-летнего нападающего также претендуют «Лион», «Валенсия», два клуба английской Премьер-лиги и два клуба Чемпионшипа. Чемпион Хорватии уже получил два официальных предложения по игроку из США и Китая, однако сам футболист не стал рассматривать такие варианты продолжения своей карьеры, так как намерен остаться в Европе.

В текущем сезоне Оршич сыграл на клубном уровне 26 матчей, забил 19 мячей и сделал 5 результативных передач. В чемпионате Хорватии он сыграл 13 матчей и забил 11 мячей, занимая второе место в списке лучших бомбардиров первенства. В составе своей национальной сборной форвард сыграл 3 матча.

«Динамо» опубликовало новогодний ролик со сценами из «Иронии судьбы»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020