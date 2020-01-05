«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ноттингем Форест». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме — сначала на 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а затем счёт удвоил хавбек Росс Баркли. Больше голов в матче зрители не увидели.
В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Исход противостояния решится в переигровке.
Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии.
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси Сити» — 5:1
«Чарльтон Атлетик» – «Вест Бромвич Альбион» — 0:1
«Бристоль Роверс» – «Ковентри Сити» — 2:2
«Кру Александра» – «Барнсли» — 1:3
«Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти» — 0:1
«Бёртон Альбион» – «Нортгемптон Таун» — 2:4
«Шеффилд Юнайтед» – «Филд» — 2:1.
Ранее состоялся ряд других матчей 1/32 финала Кубка Англии. С их результатами можно ознакомиться на «Чемпионате».
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