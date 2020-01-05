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«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»

«Челси» вышел в 1/16 Кубка Англии, «Тоттенхэм» не смог обыграть «Мидслбро»
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Ноттингем Форест». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме — сначала на 6-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои, а затем счёт удвоил хавбек Росс Баркли. Больше голов в матче зрители не увидели.

В параллельном матче 1/32 финала «Мидлсбро» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Исход противостояния решится в переигровке.

Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии.

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси Сити» — 5:1

«Чарльтон Атлетик» – «Вест Бромвич Альбион» — 0:1

«Бристоль Роверс» – «Ковентри Сити» — 2:2

«Кру Александра» – «Барнсли» — 1:3

«Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти» — 0:1

«Бёртон Альбион» – «Нортгемптон Таун» — 2:4

«Шеффилд Юнайтед» – «Филд» — 2:1.

Ранее состоялся ряд других матчей 1/32 финала Кубка Англии. С их результатами можно ознакомиться на «Чемпионате».

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2020, воскресенье. 17:01 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Хадсон-Одои – 6'   2:0 Баркли – 33'
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2020, воскресенье. 17:01 МСК
Мидлсбро
Мидлсбро
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Флетчер – 50'   1:1 Лукас Моура – 61'
Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2020, воскресенье. 17:01 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Дерби Каунти
Дерби
0:1 Мартин – 32'
Удаления: Миливоевич – 63' / нет
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