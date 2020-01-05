«Наполи» предложил за Акунью € 15 млн. «Зенит» был готов заплатить за него € 16+4 млн
«Наполи» сделал предложение по защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, сообщает Tuttosport.
Согласно информации источника, неаполитанцы готовы заплатить за 27-летнего футболиста € 15 млн. Также заинтересованность в подписании игрока проявляет «Интер».
Интересно, что летом 2019-го на Акунью всерьёз претендовал «Зенит». Тогда сине-бело-голубые предлагали за защитника € 16 млн. Ещё € 4 млн чемпион России был готов выплатить за аргентинца в качестве бонусов.
В текущем сезоне Акунья принял участие в 21 матче на клубном уровне. На его счету забитый мяч и результативная передача. Контракт защитника со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины футболист провёл 27 матчей.
«Локомотив» возобновил интерес к Акунье, которого хочет купить «Зенит»
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