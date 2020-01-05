Иммобиле догнал Левандовского в споре за «Золотую бутсу»

Отметившись дублем в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Брешией», форвард «Лацио» Чиро Иммобиле догнал лидера в споре за «Золотую бутсу» сезона-2019/2020 Роберта Левандовского («Баварии»). У обоих по 19 забитых мячей.

Топ-10 претендентов на «Золотую бутсу» в сезоне-2019/2020.

1. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов в 17 матчах (x2,0) / 38 очков

2. Чиро Иммобиле («Лацио»): 19 голов в 17 матчах (x2,0) / 38 очков

3. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»): 18 голов в 17 матчах (x2,0) / 36 очков

4. Джейми Варди («Лестер Сити»): 17 голов в 19 матчах (x2,0) / 34 очка

5. Эрик Сорга («Флора»): 31 гол в 34 матчах (x1,0) / 31 очко

6. Илья Шкурин («Энергетик-БГУ»): 19 голов в 26 матчах (x1,5) / 28,5 очка

7. Лионель Месси («Барселона»): 13 голов в 14 матчах (x2,0) / 26 очков

8. Виссам Бен-Йеддер («Монако»): 13 голов в 16 матчах (x2,0) / 26 очков

9. Дэнни Ингс («Саутгемптон»): 13 голов в 21 матче (x2,0) / 26 очков

10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»): 13 голов в 21 матче (x2,0) / 26 очков

Начисление очков в рейтинге производится по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. У чемпионатов «большой пятёрки» наивысший коэффициент — 2,0.