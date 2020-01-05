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19-летний Джонс принёс «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» и выход в 1/16 Кубка Англии

19-летний Джонс принёс «Ливерпулю» победу над «Эвертоном» и выход в 1/16 Кубка Англии
Футбол / Англия 0

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Эвертон». Мерсисайдское дерби состоялось на стадионе «Энфилд Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче забил 19-летний Кёртис Джонс — на 71-й минуте после передачи Дивока Ориги он выполнил шикарный удар из-за пределов штрафной площади и принёс своей команде путёвку в 1/16 финала турнира.

Уже в компенсированное время отличный шанс сравнять счёт имел форвард «ирисок» Мойзе Кин. Молодой футболист не сумел попасть в створ ворот соперника из выгодной позиции.

Стоит отметить, что в самом начале поединка травму получил капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер. Уже на девятой минуте он был заменён на Яссера Ларуки.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка Англии «Ливерпуль» — «Эвертон».

Кубок Англии. 1/32 финала
05 января 2020, воскресенье. 19:01 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Джонс – 71'
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