«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы
Сенегальский нападающий Мамаду Силла стал игроком «Оренбурга», сообщает клуб в своём «твиттере».
«Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. заключил контракт с „Оренбургом“. Воспитанник академии «Барселоны» выступал за испанские молодёжные команды «Барселоны»,«Матаро» и «Эспаньола». Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден“, — сказано в сообщении „Оренбурга“.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга».
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место. В активе подопечных Константина Емельянова, который в декабре заменил на тренерской скамье команды Владимира Федотова, 19 очков после 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 45 очков.
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