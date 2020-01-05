Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы

«Оренбург» объявил о подписании воспитанника «Барселоны» Силлы
Футбол / РПЛ 0

Сенегальский нападающий Мамаду Силла стал игроком «Оренбурга», сообщает клуб в своём «твиттере».

«Нападающий Мамаду Силла 1994 г.р. заключил контракт с „Оренбургом“. Воспитанник академии «Барселоны» выступал за испанские молодёжные команды «Барселоны»,«Матаро» и «Эспаньола». Выступал за «Расинг» и бельгийские клубы «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем» и «Сент-Трюйден“, — сказано в сообщении „Оренбурга“.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Оренбурга».

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место. В активе подопечных Константина Емельянова, который в декабре заменил на тренерской скамье команды Владимира Федотова, 19 очков после 18 матчей. Лидирует в чемпионате «Зенит», набравший 45 очков.

«Оренбург» подписал полузащитника «Кайрата» Куата
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020