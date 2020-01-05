Винисиус отказался делать упражнения по указанию тренера после матча с «Хетафе»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отказался выполнять тренерскую установку после матча 19-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (3:0). Об этом сообщает Marca.

Согласно информации источника, по окончании встречи три игрока «сливочных» — Начо, Альваро Одриосола и Родриго, — которые не принимали участия в игре, получили от тренера по физической подготовке установку проделать ряд упражнений для поддержания формы. Также к послематчевой работе был привлечён Винисиус, который провёл на поле чуть более 20 минут. Однако, сделав ряд упражнений, бразилец сказал тренеру, что устал, и ушёл в раздевалку.

Интересно, что тренерский штаб не привлёк к выполнению упражнений Феде Вальверде и Луку Йовича. Первый в матче с «Хетафе» отыграл, как и Винисиус, чуть более 20 минут, а Йович вышел на поле и вовсе на 81-й минуте.