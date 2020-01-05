Владелец «Альмерии» опубликовал видео с Зиданом и обратился к Матерацци. Итальянец ответил

Владелец «Альмерии» Турки аль-Шейх опубликовал видео со своей встречи с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
В ролике аравийский шейх сымитировал удар, которым француз, будучи игроком, сбил с ног итальянца Марко Матерацци в финальном матче чемпионата мира 2006 года. Видео Турки аль-Шейх прокомментировал словами: «Матерацци, пережить это было трудно?».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Турки аль-Шейха.
Матерацци ответил владельцу «Альмерии» словами: «Привет, босс. Как дела? Надеюсь, скоро увидимся». На это Турки аль-Шейх отправил итальянцу три сердечка.
Напомним, во втором тайме дополнительного времени финала ЧМ-2006 Зидан ударил Матерацци головой в грудь, после чего тот упал. За это француз был удалён с поля. В серии пенальти победу в матче одержали итальянцы.
- 5 января 2020
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