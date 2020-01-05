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Тренер «Баварии» прокомментировал слухи о трансфере Алабы в «Челси»

Тренер «Баварии» прокомментировал слухи о трансфере Алабы в «Челси»
Футбол / Германия 0

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик поделился мыслями о возможном трансфере левого защитника команды Давида Алабы в лондонский «Челси».

«Алаба здорово играет на позиции центрального защитника. Он доказал, что может руководить обороной всей команды, а это тот критерий, который присущ исключительно лидеру защиты. Давид полностью устраивает нас», — цитирует Флика Metro.

Действующее соглашение Давида Алабы с «Баварией» истекает летом 2021 года. Будущее австрийского игрока в клубе остаётся неопределённым. Летом немецкий клуб рассматривал вариант обмена защитника на вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Челси» набрал 36 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 58 очков в 20 матчах.

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