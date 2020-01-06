«Сельта» и «Осасуна» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Сельта» сыграла вничью с «Осасуной» — 1:1. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Гуильермо Куадра Фернандес. Ему ассистировали Теодоро Собрино Маган и Лопес Мир.
Счёт был открыт лишь на 75-й минуте матча — отличился Санти Мина. Гости пошли вперёд и усилиями Луиса Авилы сумели отыграться.
«Сельта», набрав 15 очков, сумела выбраться из зоны вылета — команда располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (24) — на 12-м месте.
Также свой матч 19-го тура Примеры сыграли «Алавес» и «Бетис». Команды не сумели выявить победителя, обменявшись голами. Стоит отметить, что в составе «Бетиса» Хоакин не сумел реализовать пенальти. Доигрывали матч гости и вовсе вдесятером — на 78-й минуте прямую красную карточку получил Феддаль.
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