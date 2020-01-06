Анчелотти — о вылете из Кубка Англии: теперь сделаем всё, чтобы подняться повыше в АПЛ

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал выездное поражение от «Ливерпуля» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась минимальной победой «красных» — 1:0.



«Я разочарован. Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать. Определённо, мы бы смогли сыграть лучше. Да, мы играли на контратаках, но в определённые периоды матча не могли даже выйти из обороны.



Как бы там ни было, нужно переключить внимание на АПЛ. Из Кубка Англии мы вылетели, поэтому сделаем всё, чтобы подняться повыше в турнирной таблице Премьер-лиги», — цитирует Анчелотти BBC.



В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» располагается на 11-й строчке. В 21 матче подопечные Анчелотти набрали 25 матчей.

