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Анчелотти — о вылете из Кубка Англии: теперь сделаем всё, чтобы подняться повыше в АПЛ

Анчелотти — о вылете из Кубка Англии: теперь сделаем всё, чтобы подняться повыше в АПЛ
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал выездное поражение от «Ливерпуля» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась минимальной победой «красных» — 1:0.

«Я разочарован. Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать. Определённо, мы бы смогли сыграть лучше. Да, мы играли на контратаках, но в определённые периоды матча не могли даже выйти из обороны.

Как бы там ни было, нужно переключить внимание на АПЛ. Из Кубка Англии мы вылетели, поэтому сделаем всё, чтобы подняться повыше в турнирной таблице Премьер-лиги», — цитирует Анчелотти BBC.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» располагается на 11-й строчке. В 21 матче подопечные Анчелотти набрали 25 матчей.

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