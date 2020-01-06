Анчелотти — о вылете из Кубка Англии: теперь сделаем всё, чтобы подняться повыше в АПЛ
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал выездное поражение от «Ливерпуля» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась минимальной победой «красных» — 1:0.
«Я разочарован. Разочарован тем, как много моментов мы не смогли реализовать. Определённо, мы бы смогли сыграть лучше. Да, мы играли на контратаках, но в определённые периоды матча не могли даже выйти из обороны.
Как бы там ни было, нужно переключить внимание на АПЛ. Из Кубка Англии мы вылетели, поэтому сделаем всё, чтобы подняться повыше в турнирной таблице Премьер-лиги», — цитирует Анчелотти BBC.
В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» располагается на 11-й строчке. В 21 матче подопечные Анчелотти набрали 25 матчей.
Клопп: великолепная игра и великолепный гол скаузера — что может быть лучше?
Читайте также
- 6 января 2020
-
01:05
-
00:51
-
00:46
-
00:09
-
00:08
- 5 января 2020
-
23:57
-
23:51
-
23:48
-
23:29
-
23:11
-
22:49
-
22:48
-
22:26
-
22:19
-
22:08
-
21:43
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
20:55
-
20:51
-
20:26
-
20:24
-
20:01
-
20:01
-
20:00
-
19:31
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:45
-
18:27
-
18:13
-
17:54
-
17:46
Партнерский контент