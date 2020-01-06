«Барселона» лидирует в борьбе за полузащитника загребского «Динамо» Ольмо

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо, вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает Goal.

Несмотря на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси», которые уже вели переговоры с игроком, в испанском клубе уверены, что хавбек сделает выбор в пользу своего бывшего клуба и уже в январе перейдёт в «Барселону». Каталонцы считают, что Ольмо сможет сразу заиграть в основном составе и оказывать влияние на игру. Руководство испанского клуба предлагало за футболиста € 30 млн, однако «Динамо» намерено выручить до € 40 млн.

Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.