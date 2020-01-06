Смолов заинтересовал «Эспаньол»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перебраться в одну из европейских топ-лиг в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Diario La Grada, в услугах 29-летнего российского футболиста заинтересован «Эспаньол», желающий усилиться перед второй половиной сезона, чтобы побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.



При этом Фёдор является вторым выбором, и каталонский клуб попытается купить его, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский «Реал».



В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 3 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.



«Эспаньол» после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, на 4 очка отставая от спасительной 17-й строчки.

«Галицкий принципиально отказался продавать меня в «Спартак». Большое интервью со Смоловым Нападающий «Локомотива» стал героем очередного выпуска «КраСавы».