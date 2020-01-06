«Бавария» сделала «Реалу» запрос по Хакими, играющему в аренде за «Боруссию» Д

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, в настоящее время выступающий на правах аренду за дортмундскую «Боруссию», привлёк внимание другого немецкого клуба.
Как сообщает Marca, в услугах 21-летнего футболиста заинтересована «Бавария». Мюнхенцы уже сделали запрос по игроку, которому по окончании нынешнего сезона предстоит вернуться в «Королевский клуб». «Баварию» привлекает способность Ашрафа выступать на обоих флангах обороны, в то время как его будущее в «Реале» остаётся туманным, поскольку на его родной позиции правого защитника уже долгое время играет Даниэль Карвахаль.
Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды, рассчитанной на два года и не предусматривающей права выкупа. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 17 матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки.
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