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«Ювентус» — «Кальяри»: онлайн-трансляция матча начнётся 6 января в 17:00

«Ювентус» — «Кальяри»: онлайн-трансляция матча начнётся 6 января в 17:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 6 января, состоится матч «Ювентус» – «Кальяри». Встреча 18-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Пьеро Джакомелли. Помогать ему будут ассистенты Стефано Либерти и Маттео Боттегони. Резервный рефери – Мануэль Вольпи.

В настоящее время «Ювентус», набрав 42 очка в 17 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая миланскому «Интеру» по дополнительным показателям и опережая ближайшего преследователя – «Лацио» – на 3 очка. В свою очередь «Кальяри» (29) располагается на шестой строчке, замыкая зону еврокубков.

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