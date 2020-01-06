Чугайнов: российский футбол деградирует

Бывший главный тренер «Новосибирска» Игорь Чугайнов поделился мнением о высказывании президента РФС Александра Дюкова, что российский футбол находится в стадии стагнации.

«Позволю себе не согласиться с уважаемым Александром Валерьевичем. На мой взгляд, человека, воспитанного в советской футбольной системе и по сей день работающего в региональном футболе, футбол деградирует. Если на горизонте появляется молодой игрок, хотя бы более-менее оснащённый технически, его сразу же забирают топ-клубы. Борьба за этого человека идёт нешуточная. О чём это говорит? О том, что с каждым годом в российском футболе становится всё меньше индивидуальностей. Не хватает ребят, чтобы насытить все клубы РПЛ, не говоря уже о ФНЛ. Мы до сих пор пользуемся остатками советского багажа, но он, к сожалению, иссякает. Нет новой подпитки. Поэтому командам приходится уповать на размер кошелька. Кто больше заплатит, тот и победит. Растить талантливых ребят никто не хочет. Поэтому мы и уступаем в скорости, игровом мышлении европейским командам. Не скажу, что мы больше никогда не попадём в еврокубковую весну, но если это случится, то это будет стечение обстоятельств, а не системная работа», — приводит слова Чугайнова Sportbox.