Вейналдум может покинуть «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона, сообщает The Athletic.
Контракт 29-летнего футболиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2021 года, и к настоящему моменту стороны ещё не договорились о его продлении. Если срок соглашения не будет изменён, то Вейналдум может уйти из команды летом этого или следующего года. Интерес к хавбеку проявляют в Испании и Италии.
Отмечается, что «Ливерпуль» не горит желанием расставаться с одним из своих ключевых игроков и постарается продлить с ним контракт. Если этого не удастся сделать, то клуб установит на Жоржиньо солидный ценник.
Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 2 голами.
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