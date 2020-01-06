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«Манчестер Сити» интересуется защитником «Шахтёра» Матвиенко

«Манчестер Сити» интересуется защитником «Шахтёра» Матвиенко
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» намерен усилить оборонительную линию в связи с кадровыми проблемами.

Как сообщает The Athletic, в сферу интересов «горожан» вошёл защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко. По словам издания, для английского клуба не должно составить проблем заполучить 23-летнего футболиста, поскольку его контракт с «горняками» истекает летом 2021 года.

Также, как и сообщалось ранее, «Манчестер Сити» следит за защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, однако приобрести словака будет труднее – его соглашение с миланским клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

Матвиенко в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах украинской Премьер-лиги (13 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 1 жёлтую карточку.

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