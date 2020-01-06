«Манчестер Сити» интересуется защитником «Шахтёра» Матвиенко

«Манчестер Сити» намерен усилить оборонительную линию в связи с кадровыми проблемами.



Как сообщает The Athletic, в сферу интересов «горожан» вошёл защитник донецкого «Шахтёра» Николай Матвиенко. По словам издания, для английского клуба не должно составить проблем заполучить 23-летнего футболиста, поскольку его контракт с «горняками» истекает летом 2021 года.



Также, как и сообщалось ранее, «Манчестер Сити» следит за защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, однако приобрести словака будет труднее – его соглашение с миланским клубом рассчитано до окончания сезона-2022/2023.



Матвиенко в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах украинской Премьер-лиги (13 – в основе), в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 1 жёлтую карточку.

«Барселона» и «Реал» поспорят с «Манчестер Сити» за Шкриньяра