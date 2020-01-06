Сульшер: в дерби важна атмосфера. Исход матча может решить один момент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити».
«Ну, мы должны стремиться к таким выступлениям, как прошлый матч с «Манчестер Сити». За короткое время мы провели две очень качественные игры с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Мы знаем, что способны быть физически готовыми к кубковому матчу, но каждая игра живёт своей собственной жизнью. Оглядываясь назад, в прошлые матчи с таким соперником, так и хочется сказать: «Это тот самый «Манчестер Юнайтед», который мы хотим видеть». Но нам определённо ещё есть что улучшать и куда стремиться.
Когда это дерби, очень важна атмосфера. И в любой день любая игра и исход матча могут измениться в течение одного момента, будь то решение судьи, удача, травма или красная карточка», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.
После 20 туров «Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 7 января, на стадионе «Олд Траффорд».
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