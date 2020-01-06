«Манчестер Юнайтед» и «Челси» пытаются перехватить Кавани у «Атлетико»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в Англии, несмотря на договорённость с мадридским «Атлетико».



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, попытки перехватить 32-летнего футболиста предпринимают «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Оба клуба уже связались с Эдинсоном. При этом для «красных дьяволов» условием для перехода форварда является выход в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.



Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.

Кавани, скорее всего, перейдёт в «Атлетико» только следующим летом