Минамино: «Энфилд» — лучший стадион для футболистов

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился впечатлениями от дебютного матча за красных в рамках Кубка Англии с «Эвертоном».

«Я рад, что теперь стал частью этой команды, но с этого момента мне нужно показать свою полезность на поле. Лично я хотел бы забить или сделать результативную передачу. Это был, пожалуй, один из самых интенсивных матчей, в котором я принимал участие. Но я знал, что Премьер-лига будет такой, поэтому не был удивлён.

Атмосфера была невероятной. «Энфилд» – лучший стадион для футболистов. Болельщики были великолепны, и я просто очень рад, что мы одержали победу», — приводит слова Минамино Goal.

Матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» завершился со счётом 1:0 в пользу команды Клоппа. Автором единственного гола во встрече стал 18-летний полузащитник красных Кертис Джонс.



Напомним, «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Ред Булл Зальцбург» в декабре.