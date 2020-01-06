Минамино: «Энфилд» — лучший стадион для футболистов

Японский полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился впечатлениями от дебютного матча за красных в рамках Кубка Англии с «Эвертоном».
«Я рад, что теперь стал частью этой команды, но с этого момента мне нужно показать свою полезность на поле. Лично я хотел бы забить или сделать результативную передачу. Это был, пожалуй, один из самых интенсивных матчей, в котором я принимал участие. Но я знал, что Премьер-лига будет такой, поэтому не был удивлён.
Атмосфера была невероятной. «Энфилд» – лучший стадион для футболистов. Болельщики были великолепны, и я просто очень рад, что мы одержали победу», — приводит слова Минамино Goal.
Матч между «Ливерпулем» и «Эвертоном» завершился со счётом 1:0 в пользу команды Клоппа. Автором единственного гола во встрече стал 18-летний полузащитник красных Кертис Джонс.
Напомним, «Ливерпуль» объявил о трансфере Минамино из «Ред Булл Зальцбург» в декабре.
- 6 января 2020
-
16:19
-
16:16
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:31
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:24
-
13:11
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:25
-
10:59
-
10:53
-
10:27
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:25
-
08:42
-
07:51
-
05:51
-
01:05
-
00:51