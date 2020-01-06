Полузащитник «Спартака» С. Бакаев подписал пятилетний контракт с «Рубином»

Как подтвердили источники «Чемпионата», полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине».



20-летний футболист, чьё соглашение с красно-белыми истекает летом этого года, подписал с казанским клубом контракт на пять сезонов, который вступит в силу по окончании нынешней кампании.



Ранее о переходе Бакаева в «Рубин» сообщил журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале.



Солтмурад является воспитанником «Спартака» и младшим братом Зелимхана Бакаева, также выступающим за столичный клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя в них на замену и суммарно проведя на поле 16 минут. За это время он получил 1 жёлтую карточку.



После 19 туров «Спартак», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (19) – 13-й.

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