Фелиш: сейчас вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику», из которой перебрался в стан «матрасников» минувшим летом за € 126 млн.
«Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.
После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я начал плакать. Это сняло с меня всё давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошёл в туалет и начал плакать, но после хет-трика я будто освободился и отдал всего себя.
В прессе много говорили о том, что я ушёл из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принёс команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», — приводит слова Фелиша AS.
- 6 января 2020
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