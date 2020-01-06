Фелиш: сейчас вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш поделился воспоминаниями об игре за «Бенфику», из которой перебрался в стан «матрасников» минувшим летом за € 126 млн.



«Сейчас я вижу, как счастлив был в «Бенфике». Планирую однажды вернуться, чтобы оставить след в истории клуба.



После третьего гола в ворота «Айнтрахта» в апреле прошлого года я начал плакать. Это сняло с меня всё давление. Двумя днями ранее я услышал в раздевалке слова, которые мне не понравились. Я пошёл в туалет и начал плакать, но после хет-трика я будто освободился и отдал всего себя.



В прессе много говорили о том, что я ушёл из «Порту» в «Бенфику». Я знаю, что игрокам это не нравилось. В важном матче с «Порту» мы проигрывали 0:1. В случае победы мы могли подняться на первое место, и я принёс команде ничью. Это был отличный гол, и я отпраздновал его высокомерно, глядя им в лица. Это был мой момент. Потрясающее ощущение», — приводит слова Фелиша AS.

Фелиш: когда подписал контракт с «Атлетико», то подумал: «Ух ты, я стою € 126 млн!»