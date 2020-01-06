Раньери поставил Ригони ультиматум, чтобы определить судьбу игрока в «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поставил ультиматум полузащитнику команды Эмилиано Ригони. Об этом сообщает Calciomercato.com.

Как сообщает источник, тренер не доволен выступлениями аргентинского футболиста. Матч с «Миланом», который состоится сегодня, 6 января, может стать для аргентинца последним шансом, чтобы проявить себя в клубе. Крайний срок — матч с «Брешией» в рамках чемпионата Италии, иначе хавбек уже зимой вернётся в «Зенит». Отмечается, что клуб из Санкт-Петербурга вполне может согласиться вернуть аргентинца уже в зимнее трансферное окно, если команду покинет Себастьян Дриусси, который имеет выгодное предложение от «Интера Майями».

Ригони перешёл в «Сампдорию» на правах годовой аренды с обязательным выкупом после 20 проведённых за клуб матчей. Аргентинец принял участие в 8 матчах за итальянский клуб.