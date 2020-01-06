Раньери поставил Ригони ультиматум, чтобы определить судьбу игрока в «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери поставил ультиматум полузащитнику команды Эмилиано Ригони. Об этом сообщает Calciomercato.com.
Как сообщает источник, тренер не доволен выступлениями аргентинского футболиста. Матч с «Миланом», который состоится сегодня, 6 января, может стать для аргентинца последним шансом, чтобы проявить себя в клубе. Крайний срок — матч с «Брешией» в рамках чемпионата Италии, иначе хавбек уже зимой вернётся в «Зенит». Отмечается, что клуб из Санкт-Петербурга вполне может согласиться вернуть аргентинца уже в зимнее трансферное окно, если команду покинет Себастьян Дриусси, который имеет выгодное предложение от «Интера Майями».
Ригони перешёл в «Сампдорию» на правах годовой аренды с обязательным выкупом после 20 проведённых за клуб матчей. Аргентинец принял участие в 8 матчах за итальянский клуб.
- 6 января 2020
-
16:19
-
16:16
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:31
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:24
-
13:11
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:14
-
11:52
-
11:40
-
11:25
-
10:59
-
10:53
-
10:27
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:30
-
09:25
-
08:42
-
07:51
-
05:51
-
01:05
-
00:51