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«Рубин» объявил о переходе Макарова. Ранее сообщалось, что трансфер сорвался

«Рубин» объявил о переходе Макарова. Ранее сообщалось, что трансфер сорвался
Футбол / РПЛ 0

«Рубин» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова.

Соглашение между казанским клубом и 21-летним футболистом рассчитано на три с половиной сезона – до лета 2023 года.

В декабре прошлого года «Чемпионат» сообщил, что Макаров подпишет с «Рубином» контракт на три года. В начале этого месяца клуб объявил о переходе игрока в социальной сети, однако затем удалил пост, а агент Дениса заявил, что сделка сорвалась.

Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В «Нефтехимик» он перешёл летом 2018 года в аренду от «Оренбурга», а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (2 — с пенальти).

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