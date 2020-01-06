Экс-игрок «Эспаньола»: мне сообщили, что у клуба есть интерес к Смолову

Бывший полузащитник «Эспаньола», а ныне тренер Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Локомотива» Фёдору Смолову.
«В декабре по приглашению «Эспаньола» я был на их домашнем матче с ЦСКА в Лиге Европы. На ужине представители клуба спрашивали меня про Эсекьеля Понсе. Они уже тогда искали нового нападающего. Теперь в агентских кругах мне сообщили, что у «Эспаньола» есть интерес к Смолову, но всё упирается в деньги. Вопрос должен решиться в ближайшие день-два», — рассказал Кузнецов корреспонденту «Чемпионата».
В нынешнем сезоне 29-летний Смолов принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола (1 – с пенальти) и 3 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 6 января 2020
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