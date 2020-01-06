Дмитрий Кузнецов: «Эспаньол» узнавал у меня информацию по трём игрокам ЦСКА
Бывший полузащитник «Эспаньола», а ныне тренер Дмитрий Кузнецов рассказал об интересе каталонского клуба к некоторым футболистам ЦСКА.
«После матча с «армейцами» ко мне подошёл Жоан Капдевилья (представитель спортивного департамента клуба. – Прим. «Чемпионата») и рассказал, что им понравились три игрока ЦСКА – Карпов, Дивеев и Бистрович. Узнали у меня информацию по этим футболистам. Я объяснил, что защитники ещё молодые, они играют на высоком уровне не так давно, а хорват не всегда попадает в основу. Посоветовал пока просто понаблюдать за ними», — рассказал Кузнецов корреспонденту «Чемпионата».
«Эспаньол» после 19 туров занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице испанской Примеры, на 4 очка отставая от спасительной 17-й строчки.
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