Уэльс усилит меры безопасности перед игрой с США из-за ситуации на Ближнем Востоке
Уэльс намерен усилить меры безопасности перед товарищеским матчем со сборной США, сообщает Sky Sports. Встреча состоится 30 марта в Кардиффе.
По информации источника, решение об усиление мер безопасности перед игрой было принято в связи с напряжённой ситуацией на Ближнем Востоке. Напомним, ранее мужская сборная США отказалась проводить запланированный тренировочный сбор в Катаре в январе 2020 года после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.
В ночь на 3 января командир элитного подразделения «Аль-Кудс» иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Иран пообещал предпринять ответные меры в отношении США.
Сборная США отказалась проводить сбор в Катаре после гибели иранского генерала в Ираке
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