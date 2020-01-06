Колыванов возглавил «Арарат»

Ереванский «Арарат» на официальной странице в «Фейсбуке» объявил о назначении Игоря Колыванова на пост главного тренера команды.

Условия соглашения между российским специалистом и армянским клубом не разглашаются. На посту наставника «Арарата» Колыванов сменил Вадима Лазоренко.

«Арарат», набрав 27 очков в 15 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице армянской Премьер-лиги. Впрочем, отставание ереванского клуба от лидирующего «Лори» составляет всего одно очко. Первый матч под руководством нового тренера «Арарат» проведёт 28 февраля на своём поле с «Араратом-Армения».

51-летний Колыванов ранее тренировал юношеские сборные России U17 и U19, молодёжную сборную России U21, а также «Уфу» и «Торпедо».