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Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с «Баварией»

Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с «Баварией»
Футбол / Германия 0

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал заключение контракта между мюнхенским клубом и вратарём «Шальке» Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с «Баварией» рассчитан на пять лет.

«Переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с „Баварией“. Конечно, я определяю требования по новому соглашению. У меня есть некоторые мысли, но я не буду их раскрывать. Что касается подписания контракта с Нюбелем, это дальновидное решение, принятое клубом. Нюбель — вратарь высокого класса. Это очень важно как для команды, так и для меня», — приводит слова Нойера Goal.com.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

«Бавария» объявила о заключении контракта с Нюбелем
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