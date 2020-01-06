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Паратичи исключил уход из «Ювентуса» Джана и Рабьо

Паратичи исключил уход из «Ювентуса» Джана и Рабьо
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что туринский клуб не планирует расставаться с полузащитниками Эмре Джаном и Адриеном Рабьо в зимнее трансферное окно.

«Я могу исключить уход Эмре Джана, он наверняка останется с нами. На международном уровне он является одним из самых востребованных игроков, но я думаю, что он может быть важен для нашего проекта.

Рабьо перешёл в «Ювентус» после того, как не играл в течение восьми месяцев. Вполне естественно, что на физическом уровне ему нужно время для адаптации. Мы уверены, что он является важным игроком и гарантией для «Ювентуса». У нас серьёзный клуб с большой конкуренцией за места в составе. Так и должно быть на таком уровне", — приводит слова Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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