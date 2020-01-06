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Защитник «РБ Лейпциг» перешёл в «Галатасарай» на правах аренды

Защитник «РБ Лейпциг» перешёл в «Галатасарай» на правах аренды
Футбол / Германия 0

Защитник «РБ Лейпциг» Марсело Сараччи перешёл в «Галатасарай» на правах аренды, сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Арендное соглашение 21-летнего уругвайского футболиста рассчитано до лета 2021 года. Сараччи будет выступать в составе «Галатасарая» под номером 36.

«Я очень-очень счастлив. С первой минуты, как я сюда приехал, я почувствовал доброжелательное отношение к себе. Мне очень хорошо здесь. То, что я должен сделать в ближайшее время, — это выйти на поле и завоевать любовь местных болельщиков», — отметил Сараччи.

Фото: Официальный сайт «Галатасарая»

Сараччи перешёл в «РБ Лейпциг» из аргентинского «Ривер Плейт» в 2018 году. В нынешнем сезоне Сараччи принял участие в 7 матчах в составе «РБ Лейпциг» и отметился одним голом.

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