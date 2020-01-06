Черышев — в заявке «Валенсии» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом»

«Валенсия» опубликовала заявку на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом». В список, состоящий из 26 футболистов, попал российский полузащитник Денис Черышев.



Заявка «Валенсии»: Доменек, Риверо, Силлессен, Гарай, Т. Корреа, Мангала, Паулиста, Гайя, Диакаби, Коста, Пиччини, Васс, Парехо, Кондогбиа, Черышев, Гедеш, Коклен, Солер, Кан Ин, Ферран, Эскердо, Гамейро, Вальехо, М. Гомес, Р. Морено, Собрино.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Валенсия» — «Реал» состоится послезавтра, 8 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. В другом полуфинальном матче сыграют «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт 9 января. Финал турнира состоится 12 января.