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Источник: Де Росси принял решение о завершении карьеры

Источник: Де Росси принял решение о завершении карьеры
Футбол / Прочие турниры 0

Итальянский полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси принял решение о завершении карьеры, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

«Даниэле Де Росси уходит из футбола. Он собирается покинуть „Боку Хуниорс“ в ближайшие часы», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что Де Росси может вернуться в «Рому», если консорциум The Friedkin Group завершит покупку римского клуба за € 780 млн.

Напомним, Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

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