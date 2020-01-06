Источник: Де Росси принял решение о завершении карьеры
Итальянский полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси принял решение о завершении карьеры, сообщается в «твиттере» журналиста Фабрицио Романо.
«Даниэле Де Росси уходит из футбола. Он собирается покинуть „Боку Хуниорс“ в ближайшие часы», — написал Романо.
Ранее сообщалось, что Де Росси может вернуться в «Рому», если консорциум The Friedkin Group завершит покупку римского клуба за € 780 млн.
Напомним, Де Росси играл в составе «Ромы» с 2002 по 2019 год, а затем перешёл в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний итальянский хавбек принял участие в пяти матчах аргентинского национального чемпионата (четыре — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.
Де Росси: страсть — самое важное в футболе, живу им 24 часа в сутки
Читайте также
- 6 января 2020
-
19:29
-
19:29
-
18:56
-
18:52
-
18:36
-
18:35
-
18:15
-
18:10
-
17:54
-
17:52
-
17:40
-
17:37
-
17:18
-
17:16
-
17:06
-
17:01
-
16:54
-
16:19
-
16:16
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:31
-
14:09
-
14:02
-
14:00
-
13:24
-
13:11
-
12:55
-
12:47
-
12:40
Партнерский контент