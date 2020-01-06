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Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатах в течение 18 лет подряд

Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатах в течение 18 лет подряд
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0).

Таким образом, португалец стал первым футболистом, который забивал голы в топ-5 чемпионатах Европы на протяжении 18 лет подряд (2003-2020). Повторить подобное достижение в этом году могут только полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес и нападающий «Вердера» Клаудио Писарро.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых забил 13 голов (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду
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