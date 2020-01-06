«Наполи» — «Интер»: онлайн-трансляция матча начнётся 6 января в 22:45
Сегодня, 6 января, состоится матч «Наполи» – «Интер». Встреча 18-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. В бригаду также войдут ассистенты Маттео Пассери и Стефано Дель Джоване. Резервный рефери – Микаэль Фаббри.
«Наполи» набрал 24 очка в 17 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский «Интер» (42) — на втором месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.
Турнирная таблица итальянской Серии А сезона-2019/2020
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