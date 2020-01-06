«Лестер» готов заплатить € 40 млн за защитника «Ювентуса» Демирала

«Лестер Сити» проявляет интерес к турецкому защитнику туринского «Ювентуса» Мериху Демиралу, утверждает Calciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По данным источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 40 млн. Предыдущее предложение «Лестер Сити» составляло € 30 млн, но оно было отклонено. При этом «Ювентус» не горит желанием расставаться с игроком.

Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.